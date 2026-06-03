In Ossola arriva il Pizza Festival | tre giorni tra vera pizza napoletana specialità fritte e spettacoli

Dal 5 al 7 giugno si svolge in Ossola il Pizza Festival a Villadossola, in piazza della Repubblica. L’evento prevede tre giorni dedicati alla pizza napoletana, alle specialità fritte e agli spettacoli. Alla manifestazione partecipano alcuni dei migliori pizzaioli italiani.

Dal 5 al 7 giugno arriva in Ossola il Pizza Festival. L'appuntamento con i migliori pizzaioli d'Italia è a Villadossola, in piazza della Repubblica.Per tre giorni sarà possibile gustare la vera pizza napoletana, oltre alla pizza fritta, panuozzi, calzoni, panzerotti, cuoppi e molto altro. Diversi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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