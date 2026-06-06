Il cantiere nel centro storico di Fusignano si sposta su corso Emaldi, dopo aver coinvolto piazza Armaldi. I lavori riguardano l’asse viario principale del paese e sono in corso di esecuzione. La riqualificazione prevede interventi di ristrutturazione e miglioramento della viabilità. Nessuna data di fine è stata comunicata. La zona rimane aperta al traffico, con possibili variazioni temporanee.

Il centro storico di Fusignano si prepara a cambiare volto con un nuovo cantiere. Dopo l’inizio degli interventi nell’adiacente piazza Armaldi, l’attenzione si sposta ora sull’asse viario principale del paese. Lunedì 8 giugno prenderanno infatti il via i lavori di riasfaltatura e restyling di un tratto di corso Emaldi, nello specifico la porzione centrale tra via Roma e via Leardini. Salvo imprevisti legati al maltempo, la durata stimata del cantiere sarà di circa sei mesi, periodo durante il quale la circolazione subirà alcune modifiche. Fino al termine dell’intervento, il tratto del corso interessato sarà completamente interdetto al traffico veicolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il centro cambia volto. Restyling di corso Emaldi

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