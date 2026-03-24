Dopo anni di attesa, piazza Gramsci ha il suo progetto di riqualificazione. Come avevamo anticipato, la Giunta si è riunita e, insieme all’ufficio tecnico, ha scelto una delle tre opzioni presentate dallo studio progettista, per il rifacimento totale del salotto del centro storico: nuova pavimentazione a copertura dell’attuale cemento stampato, ormai degradato, complessivo ripensamento del verde e inserimento di nuovi elementi di arredo urbano, valorizzazione del sagrato, nuova illuminazione. "Il nuovo disegno sarà un richiamo al passato ma in chiave attuale: alberi ai lati, bosco centrale, camminamenti, cono prospettico verso la chiesa, lasciando delle aree per le iniziative pubbliche - annuncia il sindaco Giacomo Ghilardi -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piazza Gramsci cambia volto. La Giunta ha scelto il progetto: "Restyling da 6 milioni di euro"

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