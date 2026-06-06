La piscina del Marchi rischia di chiudere, dopo che opposizioni hanno chiesto chiarimenti al sindaco. Nei giorni scorsi, Lega, Fratelli d’Italia e Pescia Cambia hanno sollecitato risposte sul futuro della struttura, evidenziando l’urgenza di interventi. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le voci di possibili chiusure si fanno insistenti. La questione resta aperta, con le forze politiche che chiedono un impegno concreto per mantenere aperta la piscina.

Da più parti si levano voci preoccupate per il futuro della piscina del Marchi; nel corso degli ultimi giorni sono intervenuti tutti i gruppi di opposizione, Lega, Fratelli d’Italia e Pescia Cambia, interrogando il sindaco Riccardo Franchi sul destino della struttura. "Insieme alla Provincia di Pistoia – afferma il primo cittadino – stiamo lavorando a spron battuto per dare una progettualità futura definita per una struttura che è decisiva per la città". Nel 2019 il consiglio comunale votò per acquisire la gestione della struttura, la cui proprietà è, comunque, rimasta della Provincia. "La piscina è stata presa in gestione nel 2019- accusa Franchi -senza, però, che ci sia mai stato speso un euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il caso della piscina del Marchi: "Impegno per garantire un futuro. Ma gli interventi sono necessari"

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