Acque contaminate l' Arpac sentita in Regione Flocco | Interventi necessari ma nessun allarmismo generalizzato
L'Arpac è stata ascoltata in Regione riguardo alle acque contaminate. Un rappresentante regionale ha affermato che sono necessari interventi per affrontare la situazione, ma non si deve diffondere allarmismo tra la popolazione. Si sottolinea l’importanza di una comunicazione accurata, rigorosa e responsabile sul tema, senza generare preoccupazioni eccessive.
“Sul tema delle acque contaminate in Campania serve una comunicazione corretta, rigorosa e responsabile. Le criticità ambientali esistono, ma non possono essere trasformate in allarmi generalizzati che rischiano di generare paura e disinformazione”. Lo dichiara il presidente della Commissione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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