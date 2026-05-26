Acque contaminate l' Arpac sentita in Regione Flocco | Interventi necessari ma nessun allarmismo generalizzato

Notizia in breve

L'Arpac è stata ascoltata in Regione riguardo alle acque contaminate. Un rappresentante regionale ha affermato che sono necessari interventi per affrontare la situazione, ma non si deve diffondere allarmismo tra la popolazione. Si sottolinea l’importanza di una comunicazione accurata, rigorosa e responsabile sul tema, senza generare preoccupazioni eccessive.