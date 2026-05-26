Presidente Commissione Ambiente Flocco | Audizione Arpac su acque contaminate interventi necessari ma nessun allarmismo sanitario generalizzato
Durante un’audizione, la presidente della Commissione Ambiente ha dichiarato che, sebbene siano necessari interventi per le acque contaminate, non ci sono motivi per allarmismi sanitari diffusi. Ha sottolineato l’importanza di una comunicazione precisa e responsabile su questa problematica. La discussione si è concentrata sulle evidenze presentate dall’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, che ha analizzato i livelli di contaminazione nelle acque.
Tempo di lettura: 2 minuti “Sul tema delle acque contaminate in Campania serve una comunicazione corretta, rigorosa e responsabile. Le criticità ambientali esistono, ma non possono essere trasformate in allarmi generalizzati che rischiano di generare paura e disinformazione”. Lo dichiara il presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale della Campania, Salvatore Flocco, a margine dell’audizione in Commissione del Direttore generale di Arpac, Luigi Stefano Sorvino, intervenuto insieme al Direttore tecnico Claudio Marro, al Direttore amministrativo Luca Esposito e al dirigente geologo Vincenzo Barbuto. “Questo non significa minimizzare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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