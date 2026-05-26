Presidente Commissione Ambiente Flocco | Audizione Arpac su acque contaminate interventi necessari ma nessun allarmismo sanitario generalizzato

Notizia in breve

Durante un’audizione, la presidente della Commissione Ambiente ha dichiarato che, sebbene siano necessari interventi per le acque contaminate, non ci sono motivi per allarmismi sanitari diffusi. Ha sottolineato l’importanza di una comunicazione precisa e responsabile su questa problematica. La discussione si è concentrata sulle evidenze presentate dall’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, che ha analizzato i livelli di contaminazione nelle acque.