Il caro gasolio ferma le barche ma la protesta è finita | da lunedì riparte la pesca in Adriatico
Lo sciopero delle marinerie dell’Alto Adriatico, iniziato nei giorni scorsi per il caro gasolio, si sta per concludere. Da lunedì le attività di pesca riprenderanno regolarmente. La protesta ha coinvolto le imbarcazioni che si sono fermate a causa dei costi elevati del carburante. Nessun dettaglio su eventuali accordi o proposte per limitare il problema. La ripresa delle operazioni è prevista per l’inizio della prossima settimana.
Si avvia alla conclusione lo sciopero delle marinerie dell'Alto Adriatico proclamato nei giorni scorsi per protestare contro il caro gasolio. A comunicarlo è la direzione del Mercato centrale Coperto di Rimini, che annuncia la ripresa dell'attività di pesca a partire da lunedì.Con il ritorno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Caro gasolio, la pesca si ferma:la provincia in prima linea nella protesta delle marinerie siciliane
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