Il caro gasolio ferma le barche ma la protesta è finita | da lunedì riparte la pesca in Adriatico

Notizia in breve

Lo sciopero delle marinerie dell’Alto Adriatico, iniziato nei giorni scorsi per il caro gasolio, si sta per concludere. Da lunedì le attività di pesca riprenderanno regolarmente. La protesta ha coinvolto le imbarcazioni che si sono fermate a causa dei costi elevati del carburante. Nessun dettaglio su eventuali accordi o proposte per limitare il problema. La ripresa delle operazioni è prevista per l’inizio della prossima settimana.