Una nuova operazione delle forze israeliane ha interrotto una spedizione di barche diretta a Gaza, fermando circa 50 imbarcazioni e arrestando circa 400 persone. La Flotilla Global Sumud, che aveva già pianificato di raggiungere la Striscia, è stata bloccata prima di arrivare nel porto palestinese. La spedizione ProPal si è conclusa nello stesso modo, senza riuscire a raggiungere il suo obiettivo.

Le barche della Global Sumud Flotilla fermate da Israele prima dell'arrivo a Gaza. La nuova spedizione ProPal non va diversamente dalla precedente. "Un'altra flottiglia provocatoria è stata fermata prima di raggiungere la nostra area. I nostri coraggiosi soldati dell'Idf stanno agendo con professionalità e determinazione nell'affrontare un gruppo di agitatori deliranti in cerca di attenzione", ha scritto su X l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Danny Danon. La Marina israeliana avrebbe sequestrato circa 50 imbarcazioni appartenenti alla Global Sumud Flotilla, con a bordo circa 400 attivisti, "a centinaia di chilometri dalle coste israeliane", riportano i media israeliani.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Flotilla, la spedizione è già finita: Israele ferma 50 barche e arresta 400 ProPal

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