Il caro carburante mette in ginocchio il settore della pesca in Capitanata, con effetti pesanti soprattutto a Manfredonia, dove circa 400 famiglie risentono direttamente della crisi. A lanciare l’allarme è Davide Di Pinto, presidente di Coldiretti pesca Puglia, che evidenzia le difficoltà crescenti per uno dei comparti storicamente trainanti dell’economia locale. “Il consumo di carburante è elevato – spiega Di Pinto – e, nonostante il gasolio agevolato, si è passati da circa 70 centesimi fino a 1,20 euro al litro, anche a causa delle tensioni internazionali”. A Manfredonia ci sono circa 120 imbarcazioni e 400 famiglie coinvolte. Tra costi in crescita, regole stringenti e margini ridotti, il settore della pesca attraversa una fase delicata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Caro gasolio, il settore pesca di Manfredonia è in ginocchio

Articoli correlati

Il settore della pesca lamenta forti aumenti del gasolio, Legacoop Romagna chiede interventi di sostegnoSarà uno dei temi di cui si parlerà in occasione dell’assemblea delle cooperative della pesca e dell’acquacoltura associate a Legacoop Romagna, che...

Calabria, pesca in ginocchio: divieti UE e concorrenza sleale svuotano le marinerie e minacciano un settore chiave.Le marinerie calabresi sono sull’orlo del collasso, soffocate da una crisi strutturale che si trascina da anni e che, secondo la FAI CISL Calabria, è...

Altri aggiornamenti su Caro gasolio

Temi più discussi: Confartigianato Trasporti: Caro gasolio, il settore sotto pressione; Il caro gasolio mette in crisi il settore dell’autotrasporto; Caro-carburanti, CIA: subito credito d’imposta per gasolio agricolo; Con il caro gasolio l'autotrasporto azzera i margini: ecco le misure straordinarie richieste dalle associazioni per andare avanti.

Caro gasolio, tagli (quasi) fantasma. Commercio, traslochi, bus operator: aziende in crisiAnche dopo la misura del Governo sulle accise per ridurre gli aumenti il prezzo medio resta a 1,96. In Lombardia 49.607 imprese vivono di trasporti merci o persone: il pieno costa il 15% più di fine f ... msn.com

Caro gasolio e prezzi dei materiali alle stelle: la guerra piega il settore costruzioni. Servono misure straordinarieAppalti pubblici a rischio, incrementi nei costi di produzione, materie prime di origine petrolifere di difficile reperimento e l'ombra della speculazione dietro l'impennata dei prezzi de gasolio: Anc ... primonumero.it

Caro benzina, Sicilia tra le più care d’Italia Fare il pieno costa sempre di più. E nell’Isola pesa ancora di più. Oggi la Sicilia è: 4ª per la benzina (1,741 €/l) 9ª per il gasolio (1,989 €/l) Prezzi sopra la media nazionale e in aumento anche nelle ultime facebook

#Cremona Il peso del ‘caro gasolio’, in allerta 1.700 aziende x.com