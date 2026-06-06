A partire dal 15 giugno, il parcheggio di via Cagnacci diventerà a pagamento. La tariffa sarà di 20 centesimi per le navette che collegano l’area Campana. Le autorità hanno annunciato che il servizio di navetta sarà gestito con un costo simbolico. La misura mira a regolamentare la sosta e migliorare la gestione del traffico nella zona. La decisione riguarda esclusivamente il parcheggio e le navette, senza altre modifiche alle infrastrutture.

La rivoluzione di via Cagnacci scatterà dal 15 giugno. Da quel giorno il parcheggio diventerà a pagamento. L’amministrazione di Santarcangelo tira dritto, nonostante le critiche di Confesercenti e Confcommercio e della minoranza. E sempre dal 15 giugno si potrà parcheggiare gratis nell’ area Campana e raggiungere il centro con il nuovo servizio di navetta di Start Romagna. La navetta (avviata in via sperimentale) non sarà gratuita: si pagherà un biglietto di 20 centesimi, valido tutto il giorno. Tutte le novità sul parcheggio e sulla futura Ztl che verrà creata nelle vie Cagnacci, Palermo e Faini verranno presentate lunedì dal sindaco Filippo Sacchetti e dalla vicesindaca Michela Mussoni, nell’incontro con residenti e operatori che si terrà in biblioteca (20,30). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Cagnacci a pagamento, navetta dall’area Campana: "Costerà 20 centesimi"

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