Piazzale Campana diventa area di sosta gratuita 24 ore su 24 all' esordio anche un bus navetta
Da lunedì 15 giugno, piazzale Campana diventa un'area di sosta gratuita 24 ore su 24. Contestualmente, il parcheggio Cagnacci diventa a pagamento. Inoltre, entra in servizio un bus navetta che collega le aree di sosta al centro storico. La riorganizzazione riguarda anche altri spazi di parcheggio nella zona, con modifiche nelle modalità di accesso e utilizzo.
Prende forma la riorganizzazione della sosta nella cintura del centro storico con alcune novità importanti che entreranno in vigore a partire da lunedì 15 giugno: l’istituzione della sosta libera in piazzale Campana, di quella a pagamento nel parcheggio Cagnacci e il nuovo servizio navetta di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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