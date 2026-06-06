Il boom dei data center e la fame di energia dell’AI | cosa significa davvero per i nostri portafogli nel 2026-2027

Nel 2026, l’intelligenza artificiale ha aumentato significativamente il consumo di energia, alimentando la crescita dei data center. La domanda di energia per supportare questa tecnologia è cresciuta, contribuendo all’espansione delle infrastrutture di elaborazione dati. Questa evoluzione ha portato a un incremento dei costi energetici, che potrebbe riflettersi sui prezzi finali per i consumatori nel prossimo biennio.

L’intelligenza artificiale non è più solo una tecnologia affascinante: nel 2026 è diventata una vorace consumatrice di energia. I data center dedicati all’AI stanno letteralmente “mangiando” elettricità a ritmi impressionanti, creando un nuovo shock di domanda che sta rimodellando l’economia globale. Dietro i modelli di AI si nascondono server che consumano quanto intere città e questo fenomeno sta generando effetti a cascata su prezzi dell’energia, inflazione, investimenti infrastrutturali e, soprattutto, sui nostri portafogli di azioni e obbligazioni. Quello che sembrava un tema puramente tecnologico si è trasformato in un macro-driver struttural. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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