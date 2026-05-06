Nel primo trimestre, la società di semiconduttori ha registrato ricavi superiori alle stime degli analisti, grazie alla crescita nel settore dei data center e all’aumento delle attività legate all’intelligenza artificiale. I risultati finanziari mostrano un incremento significativo rispetto alle previsioni, confermando la buona tenuta del settore in cui opera. La società ha comunicato i numeri ufficiali evidenziando un forte risultato economico rispetto alle aspettative di mercato.

Advanced Micro Devices ha chiuso i conti del primo trimestre con risultati nettamente migliori delle attese degli analisti, confermando la solidità del business collegato allo sviluppo dell’Intelligenza artificiale e dei data center. Indicazione che, assieme all’ ottimismo chiaramente dimostrato dalla numero uno Lisa Su, hanno infiammato le quotazioni del titolo a Wall Street, sia durante la sessione regolare e soprattutto nel dopo-borsa USA. Numeri trimestre oltre le più rosee attese. La big americana dei chip ha annunciato ricavi per 10,3 miliardi di dollari,in aumento del 38% rispetto ai 7,4 miliardi dell’anno precedente, superando ampiamente il consensus che indicava un fatturato di 9,85 miliardi di dollari.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - AMD fa meglio del previsto nel trimestre: ricavi boom grazie ai data center

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