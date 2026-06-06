Il bilancio dell’Arma Interventi nell’85% dei reati

Da ilrestodelcarlino.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Arma ha intervenuto nell’85% dei reati segnalati, secondo il bilancio ufficiale. La cerimonia ha visto la presenza di militari in uniforme storica, autorità civili, militari e religiose, oltre a numerosi sindaci. La manifestazione ha incluso discorsi celebrativi e una partecipazione significativa di rappresentanti locali.

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Lo schieramento in uniforme storica, i discorsi celebrativi, la presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia, insieme a una folta rappresentanza di sindaci. Il consueto e suggestivo quadro ha accompagnato ieri a Forlì la celebrazione del 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Il comandante provinciale colonnello Gianluigi Di Pilato ha tracciato un bilancio dell’imponente attività dei carabinieri nel nostro territorio. Tra i tanti dati spicca la quota dei reati totali perseguiti dai carabinieri: da maggio 2025 ad aprile 2026, i militari della Provincia di Forlì Cesena sono intervenuti e hanno indagato su 11. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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