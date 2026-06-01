Nella serata del 30 maggio 2026, l’Arma ha schierato uomini e mezzi in un’operazione di prevenzione dei reati nell’alta Val Bisenzio, coinvolgendo i comuni di Vernio, Vaiano e Cantagallo. Si tratta di un’azione definita ‘ad alto impatto’ finalizzata a rafforzare il controllo sul territorio. La presenza delle forze dell’ordine si è concentrata in specifiche aree di interesse per contrastare eventuali attività illegali.

Un’operazione di presidio del territorio definita ‘ad alto impatto’ ha interessato la zona dell’ Alta Val Bisenzio nella serata del 30 maggio 2026. L’iniziativa, coordinata dalla Compagnia dei Carabinieri di Prato su indicazione del Comando Provinciale e in sinergia con la locale Prefettura, si è concentrata in modo particolare sui territori comunali di Vernio, Vaiano e Cantagallo. L’obiettivo primario del dispiegamento di forze è stato quello di tutelare la sicurezza della cittadinanza e garantire una serena vivibilità degli spazi pubblici, prevenendo il rischio di reati contro la persona e di natura predatoria. I militari della Stazione di... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Vernio, Vaiano e Cantagallo sotto la lente dell’Arma: uomini e mezzi schierati per la prevenzione dei reati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Easyjet sotto la lente dell'Antitrust: "Viaggiatori ingannati sul costo dei bagagli in stiva"L'Autorità Garante della Concorrenza ha avviato un'istruttoria contro la compagnia aerea Easyjet, accusandola di aver ingannato i clienti riguardo ai...

Leggi anche: Quattro opere d’arte sotto la lente dei filosofi

Temi più discussi: Carenza di medici in Valbisenzio. L’Asl: Bando a Vaiano deserto. Pazienti costretti a spostarsi; Elezioni comunali, la prima giornata di votazioni si chiude con un’affluenza al 42,97%; Frane e meteo. Giuliacci in Valbisenzio.

Ecco i tre Comuni Montani . Vaiano è nella nuova mappa con Vernio e Cantagallo. C’è la classificazione finaleSalgono a quota 3 i Comuni Montani in provincia di Prato. Vaiano è stato aggiunto nella recente classificazione di inizio 2026, che ha rivisto la mappatura di questi enti. L’iter partito nel 2025 è ... lanazione.it

Vallata, il futuro urbanistico deciso con i cittadini Incontri a Cantagallo, Vaiano e Vernio: le prioritàFuturo urbanistico della Valbisenzio, confronto con i cittadini sulle priorità scelte dagli abitanti: mobilità integrata e valorizzazione dell’ambiente. Gli incontri si terranno giovedì a Cantagallo, ... lanazione.it