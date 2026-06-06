Idroelettrico il Pd incalza la Regione | Basta rinvii sulle concessioni servono investimenti per la montagna

Da bergamonews.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Partito Democratico chiede alla Regione di accelerare le concessioni per le centrali idroelettriche, criticando i continui rinvii. Il partito sottolinea la necessità di investimenti immediati nelle zone montane e nelle aree interne, dove i Comuni attendono da anni risorse per sostenere lo sviluppo economico. La richiesta arriva in un momento di attenzione crescente sul settore, che coinvolge direttamente le comunità locali e le sue potenzialità di rilancio.

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“Le aree interne e i Comuni di montagna aspettano da anni adeguati investimenti per rilanciare le economie locali. Crediamo che non ci sia fonte migliore di finanziamento delle grandi concessioni idroelettriche: è arrivato il momento che Regione Lombardia prenda in mano la situazione che da anni è in stallo, con concessioni di sfruttamento delle centrali scadute dal 2010 che vengono prorogate di anno in anno senza garantire prospettiva agli operatori, certezze e investimenti necessari, e con canoni assolutamente sproporzionati (in difetto) rispetto agli enormi guadagni che fruttano”. “Regione Lombardia – prosegue Scandella – deve smetterla di parlare di autonomia e cominciare a praticarla, a partire dai temi come quel grande patrimonio che è l’idroelettrico, sul quale la legge le attribuisce – dal 2019 – piena titolarità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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