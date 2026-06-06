Quattro atleti italiani parteciperanno a Stoccolma domenica 7 giugno per la quinta tappa della Diamond League 2026. Tra loro, Iapichino e Dosso prenderanno parte alle gare, mentre Duplantis cercherà di stabilire un nuovo record mondiale. La competizione si svolgerà nel weekend, con le prove di salto e atletica leggera in programma. La presenza degli italiani si inserisce nel programma ufficiale, senza ulteriori dettagli sui risultati o sulle classifiche.

Saranno quattro gli italiani in gara a Stoccolma domenica 7 giugno nella quinta tappa stagionale della Diamond League 2026. Pochi giorni dopo il magnifico Golden Gala, il massimo circuito itinerante di atletica si trasferisce dunque da Roma alla capitale svedese per il primo atto di un double-header scandinavo che si completerà il 10 giugno a Oslo. Nuovo esame sui 100 metri per la primatista nazionale Zaynab Dosso, che proverà a ripartire dopo il deludente 11.25 di Rabat in un contesto di alto livello che vedrà tra le sue avversarie principali alcune big della velocità mondiale come l’americana Melissa Jefferson-Wooden, le britanniche Amy Hunt e Dina Asher-Smith, la canadese Sade McCreath e la lussemburghese Patrizia Van der Weken. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Iapichino e Dosso illuminano il cast azzurro a Stoccolma. Duplantis a caccia di un nuovo record

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