Le atlete azzurre Zaynab Dosso e Larissa Iapichino parteciperanno alla prossima tappa di Diamond League a Stoccolma, prevista per domenica 7 giugno. La competizione si svolgerà nello stadio Olimpico della città svedese, mentre questa sera si terrà il Golden Gala 2026 a Roma. Le entry list ufficiali sono state pubblicate e indicano la presenza delle due atlete italiane in questa fase della stagione.

I riflettori sono tutti puntati sullo stadio Olimpico di Roma che ospiterà questa sera il Golden Gala 2026, ma nel frattempo sono già state pubblicate le entry list della prossima tappa di Diamond League in programma domenica 7 giugno a Stoccolma. Saranno quattro gli azzurri in gara nel meeting svedese valevole come quinto appuntamento stagionale del massimo circuito itinerante di atletica. Nuovo test sui 100 metri per la primatista italiana Zaynab Dosso, che deve mettersi alle spalle il deludente 11.25 di Rabat in un contesto di alto livello in cui troverà tra le sue avversarie alcune big mondiali come le americane Melissa Jefferson-Wooden e Jacious Sears, le britanniche Amy Hunt e Dina Asher-Smith e la lussemburghese Patrizia Van der Weken. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Zaynab Dosso e Larissa Iapichino le stelle azzurre a Stoccolma: nuovo esame in Diamond League

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