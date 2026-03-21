Nella seconda giornata dei Mondiali Indoor di atletica 2026, l’Italia si fa notare con Dosso e Battocletti che conquistano medaglie d’oro. Durante la competizione, un atleta segna un record personale nel salto con l’asta, mentre un altro si ritira a causa di un infortunio. La manifestazione si svolge in una grande struttura dedicata, con numerosi atleti provenienti da tutto il mondo.

Italia sugli scudi nella seconda giornata dei Mondiali Indoor 2026 di atletica, in corso di svolgimento a Torun (Polonia): il Bel Paese ha conquistato due medaglie d’oro grazie a Nadia Battocletti (3000 metri) e Zaynab Dosso (60 metri), issandosi al comando del medagliere in attesa dell’ultima giornata, dove si caleranno altri assi importanti come Mattia Furlani, Larissa Iapichino, Leonardo Fabbri e Federico Riva. Serata animata anche dal perentorio record del mondo siglato dallo svizzero Simon Ehammer nell’eptathlon, mentre nel salto con l’asta non si è materializzato il tanto atteso tentativo dello svedese Armand Duplantis, che si è accontentato di vincere il titolo e non ha poi provato ad attaccare il suo fresco primato di 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Dosso e Battocletti paladine dorate: Italia padrona ai Mondiali Indoor! Ehammer da record, Duplantis rinuncia

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