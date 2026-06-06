La partita tra Scandone Avellino e Viola Reggio Calabria si avvicina, con l’attenzione rivolta alla prima sfida dei playoff finali. La squadra di casa si prepara ad affrontare l’avversario in un match che si preannuncia combattuto. Iannicelli ha dichiarato che sarà una battaglia intensa, senza indicare ulteriori dettagli su strategie o aspettative. La gara si gioca in un clima di attesa e tensione tra i tifosi e le due formazioni.

Tempo di lettura: 3 minuti Cresce l’attesa in casa Scandone Avellino per gara 1 della finale playoff contro la Viola Reggio Calabria. Alla vigilia della serie decisiva è stato l’assistant coach biancoverde Fabio Iannicelli a fare il punto della situazione, sottolineando l’entusiasmo del gruppo e l’importanza della sfida che mette in palio il salto di categoria. “Ci troviamo sicuramente dove volevamo essere – ha dichiarato Iannicelli –. Dopo il percorso che abbiamo fatto c’è grande entusiasmo e i ragazzi non vedono l’ora di iniziare questa finale, che rappresenta per tutti un motivo di orgoglio. Vogliamo provare a chiudere nel migliore dei modi questa stagione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Iannicelli lancia la sfida alla Viola: “Sarà una grande battaglia”

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