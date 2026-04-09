Le riprese di One Piece 3 sono attualmente in corso, con diverse fasi di lavorazione già completate. Si tratta di una nuova stagione della serie, che promette di portare avanti la narrazione e le avventure dei personaggi principali. La produzione sta ottenendo materiali sufficienti per discutere di alcuni aspetti della trama e delle riprese, anche se i dettagli ufficiali sono ancora limitati.

Le riprese di One Piece 3 sono in pieno svolgimento e iniziano a esserci dati sufficienti per iniziare a parlarne in modo dettagliato. Certo, la nuova stagione non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma Netflix ha confermato che gli episodi arriveranno nel 2027, il che significa che i fan della serie avranno i ricordi ancora abbastanza freschi per godersi le nuove storie al massimo. Un titolo che ha in sé una storia importante. Come rivelato dalla piattaforma, la prossima stagione uscirà come One Piece: The Battle of Alabasta, un titolo coerente con quanto abbiamo appena finito di vedere, una storia in cui l'intera squadra di Luffy devia dalla rotta per il tesoro dei tesori per raggiungere invece la patria della Principessa Vivi e aiutarla a salvare il suo popolo dai piani oscuri della Baroque Works. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - One Piece 3 sarà una grande avventura, ma soprattutto una battaglia per la libertà di un popolo

One Piece 3 vedrà nuovi mondi e nuovi nemici sulla rotta per il più grande tesoro dei pirati, ma sarà soprattutto una battaglia per la libertà di un popoloLe riprese di One Piece 3 sono in pieno svolgimento e iniziano a esserci dati sufficienti per iniziare a parlarne in modo dettagliato.

Una battaglia dopo l’altra torna in vetta e One Piece raddoppia nell’ultima classifica di JustWatchJustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming in grado di aggregare in un unico posto film, serie TV ed eventi sportivi da...

One Piece Season 3 Is About to Change Everything!

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