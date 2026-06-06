Un portiere francese, attualmente in forza a una squadra di alto livello, potrebbe arrivare alla Juventus. La società valuta questa operazione per rafforzare la porta, considerando le qualità tecniche e l’esperienza del giocatore. La trattativa si concentra su un possibile trasferimento, con i dettagli ancora da definire. La decisione dipende anche dalla volontà del calciatore e dai negoziati tra i club coinvolti.

di Luca Fioretti Spalletti cerca un leader tra i pali e Maignan rappresenta l’identikit perfetto per il riscatto bianconero: i tre motivi per il sì a questo colpo. Il nome di Mike Maignan continua a rimbalzare con insistenza in orbita Juventus, trasformandosi rapidamente da semplice suggestione a concreto obiettivo strategico per la sessione estiva. I contatti esplorativi avviati dalla dirigenza della Continassa poggiano su basi solide e su una profonda convinzione tecnica. Per tre ragioni precise, l’eventuale sbarco a Torino del portiere francese si configurerebbe come il colpo ideale per blindare la porta e far fare il definitivo salto di qualità a tutto il reparto arretrato. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Il primo fattore è strettamente legato alle linee guida tracciate dalla guida tecnica per la rifondazione della rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - I tre motivi per cui Maignan sarebbe il colpo perfetto per la Juventus di Spalletti

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questo uno dei tanti motivi per cui le parole di #Comolli di stamattina mi hanno fatto girare vorticosamente i coglioni. ovviamente, alla luce delle dichiarazioni di Comolli, direi che da una parte vanno quelli che lo sostengono e dall'altra quelli normali e che tifan x.com

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