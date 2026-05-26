Perché Alisson Becker è il portiere perfetto per la Juventus 3 motivi per il primo colpo di Spalletti – VIDEO di Marco Baridon

Notizia in breve

Alisson Becker ha firmato con la Juventus, portiere brasiliano con contratti recenti in Europa. La sua altezza di circa 1,91 metri e le sue capacità di parata sono tra le caratteristiche più evidenti. È noto per la rapidità nei riflessi e la sicurezza nelle uscite alte. La sua esperienza internazionale e le prestazioni recenti in campionati europei hanno attirato l’interesse del club torinese.