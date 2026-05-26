Perché Alisson Becker è il portiere perfetto per la Juventus 3 motivi per il primo colpo di Spalletti – VIDEO di Marco Baridon

Da juventusnews24.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alisson Becker ha firmato con la Juventus, portiere brasiliano con contratti recenti in Europa. La sua altezza di circa 1,91 metri e le sue capacità di parata sono tra le caratteristiche più evidenti. È noto per la rapidità nei riflessi e la sicurezza nelle uscite alte. La sua esperienza internazionale e le prestazioni recenti in campionati europei hanno attirato l’interesse del club torinese.

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di Marco Baridon Perché Alisson Becker rappresenta l’identikit perfetto per la porta della Juventus. I 3 motivi dietro il suo approdo a Torino – VIDEO. Rivoluzione tra i pali in vista per la Juventus, fortemente intenzionata a rinforzare in modo drastico il proprio pacchetto arretrato. Alisson Becker rappresenta oggi il candidato perfetto per innalzare il livello qualitativo della rosa e soddisfare le precise richieste tecniche di mister Luciano Spalletti. Obiettivo primario della dirigenza torinese è infatti quello di sistemare in fretta le criticità emerse nell’ultima stagione, puntando tutte le fiches su un fuoriclasse assoluto in grado di trasformare radicalmente le sicurezze dell’intera retroguardia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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