Perché Alisson Becker è il portiere perfetto per la Juventus 3 motivi per il primo colpo di Spalletti – VIDEO di Marco Baridon
Alisson Becker ha firmato con la Juventus, portiere brasiliano con contratti recenti in Europa. La sua altezza di circa 1,91 metri e le sue capacità di parata sono tra le caratteristiche più evidenti. È noto per la rapidità nei riflessi e la sicurezza nelle uscite alte. La sua esperienza internazionale e le prestazioni recenti in campionati europei hanno attirato l’interesse del club torinese.
di Marco Baridon Perché Alisson Becker rappresenta l’identikit perfetto per la porta della Juventus. I 3 motivi dietro il suo approdo a Torino – VIDEO. Rivoluzione tra i pali in vista per la Juventus, fortemente intenzionata a rinforzare in modo drastico il proprio pacchetto arretrato. Alisson Becker rappresenta oggi il candidato perfetto per innalzare il livello qualitativo della rosa e soddisfare le precise richieste tecniche di mister Luciano Spalletti. Obiettivo primario della dirigenza torinese è infatti quello di sistemare in fretta le criticità emerse nell’ultima stagione, puntando tutte le fiches su un fuoriclasse assoluto in grado di trasformare radicalmente le sicurezze dell’intera retroguardia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Mercato - Van der Sar: Alisson perfetto per la Juve
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[Vinny O'Connor via Sky Sports News] Il portiere Alisson Becker, che è oggetto di interesse da parte della Juventus, dovrebbe rimanere un giocatore del Liverpool la prossima stagione. reddit
Alisson Becker: 34 anni ad ottobre. Al Liverpool prende 5 mln annui più 1,2 di bonus e ha due anni di contratto, quindi realisticamente ci vorranno altri 15-20 milioni per prenderlo. Negli ultimi 3 anni ha saltato 73 partite per infortuni e gli vogliamo offrire 5 milio x.com
? Sono in corso i colloqui per portare Alisson Becker alla Juventus. Luciano Spalletti sta spingendo per avere il portiere brasiliano e il club bianconero è pronto a offrirgli un contratto fino al 2029 da 5 milioni a stagione. Alisson sarebbe intrigato dalla possibili facebook
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Calciomercato Juve, gli ultimi aggiornamenti su AlissonArrivano importanti aggiornamenti legati al futuro di Alisson. Nella giornata odierna, il Liverpool avrebbe comunicato al portiere brasiliano l’intenzione di proseguire insieme. juvenews.eu