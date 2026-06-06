Inizia la fase di qualificazione per il Mondiale di softball 2026-2027. La nazionale italiana, guidata dall’allenatore Montvidas, partecipa ai tornei di qualificazione a Praga. A Los Angeles, sono disponibili solo sei posti per ottenere il pass olimpico. La squadra italiana affronta le partite di gruppo in Repubblica Ceca, sperando di aggiudicarsi un biglietto per le prossime fasi della competizione.

Per la Nazionale italiana di softball, la fase a gruppi del Mondiale 2026-2027, in programma a Praga, rappresenta il primo passo di un percorso complicato ed entusiasmante, quello che dovrà portare le ragazze dell’head coach Craig Montvidas alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove baseball e softball faranno il loro ritorno nel programma dei Giochi. Al torneo di softball olimpico, che si disputerà all’Okc Park di Oklahoma City, prenderanno parte solamente sei nazionali. La prima occasione di qualificazione sarà appunto rappresentata dalle finali della Coppa del Mondo: l’Italia dovrà ottenere il pass per il Mondiale nella fase a gruppi di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - I tornei di qualificazione. Los Angeles, solo sei posti per un sogno olimpico. Il cammino dell’Italia di Montvidas inizia da Praga

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