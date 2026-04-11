Due giovani campionesse ucraine hanno trovato una seconda casa in Italia Ora a Cinisello Balsamo possono portare avanti i loro allenamenti Entrambe puntano a rappresentare il loro paese ai Giochi di Los Angeles Buhrova e Kantemyr divise solo da una rete La pace è il sogno

Due giovani atlete ucraine, entrambe con l’obiettivo di partecipare ai prossimi Giochi di Los Angeles, hanno trovato una nuova casa in Italia. Ora a Cinisello Balsamo, possono allenarsi e prepararsi insieme, condividendo l’appartamento e il percorso sportivo. Fino a qualche anno fa si sfidavano come avversarie sui campi di Kiev, mentre oggi dividono spazi e obiettivi, mantenendo vivo il sogno di rappresentare il loro paese.

Fino a pochi anni fa si affrontavano da avversarie sui campi di Kiev. Oggi condividono un appartamento, gli allenamenti e lo stesso obiettivo sportivo a Cinisello Balsamo, nell’hinterland milanese. Le storie di Polina Buhrova, 22 anni, e Yevheniia Kantemyr, 20, due giovani giocatrici della nazionale ucraina di badminton, si sono intrecciate definitivamente lontano dal loro Paese, dopo che la guerra ha interrotto la normalità delle vite. Oggi la base è in Lombardia, dove proseguono la preparazione sportiva sotto la guida della loro allenatrice Gloria Pirvanescu e del tecnico Luca Crippa, dal 2020 alla guida tecnica della nazionale ucraina. Gli allenamenti si svolgono al Palacooper di Cinisello, impianto che fino a poco tempo fa non ospitava il badminton e oggi rappresenta il loro principale punto di riferimento sportivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Due giovani campionesse ucraine hanno trovato una seconda casa in Italia Ora a Cinisello Balsamo possono portare avanti i loro allenamenti Entrambe puntano a rappresentare il loro paese ai Giochi di Los Angeles. Buhrova e Kantemyr divise solo da una rete . La pace è il sogno Ivan Quaranta: “Gli italiani non hanno perso la velocità nel loro DNA. A Los Angeles ci giocheremo una medaglia”Ivan Quaranta è stato l’ospite speciale della nuova puntata di Bike Today, trasmissione visibile sul canale Youtube di OA Sport. Leggi anche: I due artisti hanno prestato i loro volti e la loro autoironia a una campagna per favorire la connessione tra mici e umani. Chi più di loro può raccontare la frustrazione di sentirsi non amati dal pubblico? Li ha trascurati anche la loro gattina Piggy