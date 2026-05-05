La trasformazione di Bad Bunny al Met Gala | invecchiato di 50 anni con rughe e capelli bianchi

Al Met Gala 2026, un cantante portoricano ha attirato l'attenzione con un look che mostrava evidenti segni di invecchiamento, come rughe e capelli bianchi. La sua scelta di apparire in questa maniera ha rappresentato una rappresentazione visiva del passare del tempo e della trasformazione fisica. L'evento ha acceso discussioni sui modi in cui i personaggi pubblici interpretano tematiche legate all'età e alla mortalità.

Il cantante portoricano col suo look, al Met Gala 2026 ha scelto di affrontare il tema dell'invecchiamento: come il passare del tempo trasforma il corpo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Al Met Gala 2026 Bad Bunny ha fatto pace con il suo futuro rugoso Bad Bunny, il nonno aristocratico al Met Gala 2026Le sue protesi sono state realizzate da Mike Marino, il truccatore che si è occupato anche di molti dei costumi più memorabili di Heidi Klum. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Da Madonna a Rihanna, da Beyoncé a Bad Bunny, ospiti e look al Met Gala dei Bezos e delle polemiche; Gli uomini meglio vestiti nella storia del Met Gala; Tutti gli ex di Kendall Jenner: da Harry Styles a Bad Bunny (e l’ultimo rumor); Le foto del Met Gala. Il motivo per cui Bad Bunny ha scelto di invecchiare (di 50 anni) al Met Gala 2026 (con un trucco da film)Bad Bunny ha sorpreso tutti al Met Gala 2026. Il 32enne si è presentato sul red carpet invecchiato con capelli grigi, bastone e la pelle segnata dal tempo. L'artista ha scherzato durante un'intervis ... elle.com Bad Bunny sconvolge il Met Gala 2026: il look da anziano che lascia tutti senza parole (FOTO e VIDEO)Il Met Gala 2026 ha regalato uno dei momenti più sorprendenti della serata quando ... msn.com La Stampa. . Interpretando all'estremo il tema del Gala del Met sul corpo, e in particolare sul corpo che invecchia, il rapper portoricano Bad Bunny è arrivato alla festa in una versione artificialmente invecchiata di se stesso. Il cantante ha scelto di accelerare le l - facebook.com facebook Interpretando all'estremo il tema del Gala del Met sul corpo, e in particolare sul corpo che invecchia, il rapper portoricano Bad Bunny è arrivato alla festa in una versione artificialmente invecchiata di se stesso. Il cantante ha scelto di accelerare le lancette del te x.com