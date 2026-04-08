Con l’arrivo di aprile, il clima mostra segni di grande cambiamento, passando da temperature rigide e neve a un anticipo dell’estate nei primi giorni del mese. Questa situazione climatica estrema influenza anche le tendenze di stile, tra cui i tagli di capelli per la primavera 2026. Le scelte di look si adattano alle temperature inaspettate, anticipando le mode estive e riflettendo i mutamenti climatici in atto.

La crisi climatica e il cambiamento climatico si stanno mostrando in tutti i loro effetti. Dalle temperature rigide (con neve delle scorse settimane) a un’ anteprima inaspettata di estate (nei primi giorni di aprile). Anche l’estetica sembra disallinearsi, in questo scenario. Chiedersi quali sono le tendenze capelli corti e lunghi primavera 2026 ha ancora senso? Ora che le temperature hanno già raggiunto i 26 gradi in alcune città? E l’atmosfera sembra già così estiva? Quello che si può fare è capire quali tagli e acconciature capelli della primavera hanno già il sapore dell’estate. Quali hairlook riescono ad anticiparla, con naturalezza. Capelli corti e lunghi primavera 2026: tagli che anticipano l’estate. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Capelli primavera 2026: i tagli che anticipano l’estate

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Tagli e colori primavera 2026

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