A volte basta solo un velo di rossetto e il make-up è completo senza aggiungere nulla, altre volte il lipstick è quel dettaglio che va a completare il trucco in modo naturale. Uno dei prodotti più amati ha una vasta gamma di colori, ma tra le nuance più apprezzate, diventate quasi iconiche, c’è il rosa. Perché? Perché con questa tonalità è impossibile sbagliare. Il suo segreto sta nello stare bene a tutte, non solo a chi ha la carnagione e i capelli chiari. A renderlo così versatile è una palette ampia con talmente tante sfumature che trovare quello che sta bene con il tuo sottotono è facilissimo. Infatti a prescindere dalla scelta del finish che può essere opaco o lucido la prima cosa da valutare nel momento in cui scegli il rossetto rosa è il sottotono della pelle. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I rossetti rosa sono il tocco romantico da indossare e amare questa estate (ce ne è uno per ogni incarnato)

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Il Rossetto Sbagliato ti Invecchia! I 3 Colori da Evitare e Quelli Magici Over 60

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