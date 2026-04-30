Sony ha confermato che i giochi digitali per le console Playstation continueranno a essere soggetti a sistemi di gestione dei diritti digitali (DRM), ma ha negato l'installazione di controlli periodici ogni 30 giorni. La società ha comunicato che ci sarà un solo controllo DRM, senza ulteriori verifiche ricorrenti nel tempo. La notizia arriva a seguito di discussioni tra utenti e analisti riguardo alle politiche di protezione dei contenuti digitali.

Sony ha chiarito le politiche DRM per le console Playstation, confermando che i giochi digitali richiedono un unico controllo online iniziale. L’azienda ha smentito l’obbligo di una connessione internet ogni trenta giorni, rassicurando gli utenti sulla possibilità di giocare offline dopo la prima autenticazione della licenza, necessaria anche per prevenire rimborsi fraudolenti. Il chiarimento di Sony sulle licenze digitali dei giochi Sony Interactive Entertainment ha rilasciato una dichiarazione ufficiale tramite la testata GameSpot per definire i contorni della nuova politica di protezione, smentendo categoricamente la necessità di effettuare check-in mensili ricorrenti per mantenere attivi i giochi digitali.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sony conferma il DRM ai giochi della Playstation ma nega i controlli ogni 30 giorni: ce ne sarà uno "unico”

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