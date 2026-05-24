Quattro persone sono state coinvolte in un incidente stradale questa mattina sulla statale principale. Due veicoli si sono scontrati frontalmente, causando il ferimento di tre persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la scena e ricostruire l’accaduto. Le condizioni di uno dei feriti sono gravi, mentre gli altri due sono stati trasportati in ospedale. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore.

Di tutti i colori che ci fanno pensare immediatamente alla primavera, il rosa vince su tutti. Lo usiamo nel make-up e negli outfit, ma visto che sta bene a tutte non ha confini e anche le unghie si sono impossessate di questa nuance. Dopo una stagione in cui la manicure si è orientata solo su colori scuri ora abbiamo voglia di brillare e le pink nails sono quello di cui abbiamo bisogno per dare una ventata di freschezza alle nostre mani. Lo smalto rosa anche questa stagione si trova al centro delle maggiori tendenze, anzi per essere più precisi è lui stesso tendenza. Le unghie rosa sono pronte ad accontentare ogni gusto. Non farti ingannare,... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Le pink nails sono il modo più cool di indossare lo smalto rosa (e tutte le sue sfumature) questa primavera

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Spring Nails Collection | Pinky Red, Grey e Green Mix. Porta le nuove tendenze sulle tue unghie!

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Ma con lei si vince facile.. sono bellissime.. #rashmer x.com

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