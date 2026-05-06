Al via la 41ª edizione del Festival Nazionale del Teatro dei Ragazzi | a Marano Vignola e Savignano va in scena il protagonismo giovanile

Sabato 9 maggio apre ufficialmente la 41ª edizione del Festival Nazionale del Teatro dei Ragazzi, un evento che si svolge in diverse città, tra cui Marano, Vignola e Savignano. La manifestazione si concentra sul teatro ideato e portato in scena da bambini e ragazzi provenienti da tutto il Paese, offrendo uno spazio dedicato alle loro produzioni e performance. La rassegna si protrae nel corso dei prossimi giorni, coinvolgendo numerose compagnie giovanili.

Sabato 9 maggio si inaugura la 41esima edizione del Festival Nazionale del Teatrodei Ragazzi, storica manifestazione che promuove e valorizza il teatro realizzato,ideato, ed eseguito dai bambini e ragazzi dell’intero territorio nazionale. L’edizione 2026 è dedicata al tema "Le maschere nel.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Il dramma del mondo digitale a teatro: alla Casa del Teatro Ragazzi va in scena "Molly"Il rapporto tra adolescenti e social media approda sul palco della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino. Festival Teatro Popolare del Gargano, a Vico va in scena il caso OrlandiSabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, nell’auditorium Lanzetta di Vico del Gargano, alle 20 andrà in scena ‘Pietro Orlandi, fratello’, opera... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Bellaria Film Festival, al via la 44esima edizione: presentato il programma 2026; Bellaria Film Featival 2026: 6 maggio il via alla 44° edizione; Bellaria, Al via domani il 44esimo Film Festival: Gaspar Noé ospite d’onore e 41 anteprime italiane; Busto Arsizio capitale della chitarra il maestro Giulio Tampalini apre il 41° Festival Internazionale. Economia civile: Firenze, conclusa ieri la 7ª edizione del Festival nazionale. Becchetti, la sensibilità di questi giorni si traduca in un impegno quotidiano di tuttiSi è conclusa ieri a Firenze, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, la settima edizione del Festival nazionale dell’Economia civile. Leonardo Becchetti, direttore del Festival e co-fondatore ... agensir.it COMUNICATO STAMPA COMUNE DI FORLIMPOPOLI ========================================== “Poetico”, festival nazionale della poesia d'autore sbarca a Forlimpopoli: Sonia Gentili venerdì 8 maggio nella chiesa dei Servi ================ - facebook.com facebook Dal 9 al 24.05 Schio ospiterà il Festival Nazionale del Biliardo Sportivo: 16 gg di gare, eventi e iniziative tra Spazio Shed ed Ex Lanificio Conte, con oltre mille atleti attesi da tutta Italia. Vi aspettiamo! tinyurl.com/4nx8nb2m x.com