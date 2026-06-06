Il palinsesto televisivo del 6 giugno 2026 include diversi programmi. Su Rai 1 va in onda “Pino è”, mentre su Canale 5 è programmato “Ciao Darwin”. Rete 4 trasmette “Firewall – Accesso negato”. La giornata propone contenuti legati a musica e cinema, con varietà di generi e format.

Guida ai programmi TV del 6 giugno 2026: “Pino è” su Rai 1, “Ciao Darwin” su Canale 5 e “Firewall – Accesso negato” su Rete 4. La prima serata del 6 giugno 2026 offre su Rai 1 Pino è. Il Viaggio del Musicante, un omaggio intenso alla musica di Pino Daniele. Su Rai 3 torna Sapiens – Un solo pianeta, con un nuovo approfondimento dedicato all’ambiente e ai grandi equilibri della Terra. Canale 5 punta sull’intrattenimento puro con Ciao Darwin, mentre Italia 1 sceglie il cinema per famiglie con Belle & Sebastien – Amici per sempre. Per gli appassionati di azione, Canale 20 propone John Wick – Capitolo 2, un titolo forte del genere. Rai 1 – Pino è. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 6 giugno 2026: musica e film

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