I programmi TV di oggi 3 giugno 2026 | calcio e film

Guida ai programmi TV del 3 giugno 2026: “Lussemburgo-Italia” su Rai 1, “Ticket to paradise” su Canale 5, “Chiedimi se sono felice” su Italia 1. Rai 1 – Amichevole Lussemburgo?Italia (21:25). Prima uscita di giugno per la Nazionale, guidata per l’occasione da Silvio Baldini. Gli Azzurri affrontano il Lussemburgo in un test utile per valutare condizione e nuovi innesti. La partita offre indicazioni tecniche in vista degli impegni estivi. Spazio alle analisi pre e post gara con collegamenti dal campo. Una serata dedicata al grande calcio in chiaro. Rai 2 – Mare Fuori – St 6 Ep 11?12 (21:20). Nel primo episodio, L’inganno, la verità su Stella sconvolge gli equilibri dell’IPM. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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