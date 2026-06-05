Strage di Crans-Montana Jessica Moretti | Su di noi falsità ci hanno distrutti La rabbia di una mamma | Tu puoi abbracciare i tuoi figli

Da tpi.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale “Le Constellation” a Crans-Montana, sono stati ascoltati in tribunale a Sion per la strage di Capodanno che ha causato 41 vittime. Jessica Moretti ha dichiarato che sulla loro famiglia sono state diffuse falsità e che sono stati distrutti. La donna ha espresso dolore, dicendo che si può abbracciare i propri figli, riferendosi alla tragedia.

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I coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del discobar “Le Constellation” di Crans-Montana, sono stati ascoltati in tribunale a Sion, in Svizzera, per fare luce sulla strage di Capodanno, che ha provocato la morte di 41 persone. “Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti” ha dichiarato Jessica Moretti rilasciando una dichiarazione spontanea. La donna ha assicurato di voler collaborare con la giustizia, sottolineando di aver risposto a ogni domanda. Le parole della Moretti hanno scatenato la rabbia di alcuni dei familiari della vittime presenti in aula. Laetitia Brodard-Sitre, madre di Arthur, sedicenne... 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Strage di Crans-Montana, Jessica Moretti: “Su di noi falsità, ci hanno distrutti”. La rabbia di una mamma: “Tu puoi abbracciare i tuoi figli”
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Strage di Crans Montana, in un video Jessica Moretti esce dal locale in fiamme

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