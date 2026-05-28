La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati una donna, sospettata di aver emesso fatture false o gonfiate per circa un milione e mezzo di euro. Le somme riguardano sponsorizzazioni legate a un programma trasmesso su Rete4 e finanziamenti di società di produzione televisiva. Secondo gli inquirenti, gran parte di quei soldi sarebbe finita nelle mani della conduttrice del programma.

Un milione e mezzo di euro in fatture ritenute false o gonfiate, soldi transitati tra società di produzione televisiva e sponsorizzazioni, per poi finire – secondo la Procura di Milano – in larga parte nelle casse della conduttrice del programma, la deputata Michela Vittoria Brambilla. È l’ipotesi investigativa che scuote e fa barcollare pesantemente l’immagine della deputata di Noi Moderati nonché volto storico della trasmissione di Rete4 “ Dalla parte degli animali ”, ufficialmente indagata insieme con il presidente dell’Ente nazionale cinofilia italiana (Enci), Espedito Massimo Muto, e altri quattro soggetti. Perquisizioni e sequestri in tre città. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - False fatture e conti gonfiati, indagata Michela Vittoria Brambilla. Sotto il faro dei pm le sponsorizzazioni dell’Enci al suo programma su Rete4

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fatture false per 1,5 milioni, indagata la deputata Michela Vittoria Brambilla: cos’è l’Enci, l’Ente vigilato dal MasafUna deputata è indagata per aver emesso fatture false per circa 1,5 milioni di euro.

False fatture per il suo programma su Rete 4, indagata Michela BrambillaUn’indagine della procura di Milano coinvolge Michela Vittoria Brambilla, ex ministra del Turismo e deputata di Noi Moderati, per false fatturazioni...

False fatture e conti gonfiati, indagata Michela Vittoria Brambilla. Sotto il faro dei pm le sponsorizzazioni dell’Enci al suo programma su Rete4Per la procura, Brambilla avrebbe intascato il 90% dei fondi versati dall'Ente cinofilia (Enci) per promuovere la cultura delle razze canine ... lanotiziagiornale.it

Michela Vittoria Brambilla indagata per presunte false fatture dello sponsor del suo programma tvA Milano contestano la falsa fatturazione, tra il 2020 e il 2026, per circa 1,5 milioni di euro nell'ambito del meccanismo di sponsorizzazione ... huffingtonpost.it