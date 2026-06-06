I lavoratori dell’animazione spesso affrontano condizioni di lavoro precarie e scarse opportunità. Dopo cinque anni di osservazione, ho visto molti giovani adulti impegnati in ruoli saltuari o con contratti temporanei, spesso senza garanzie di stabilità. La mancanza di un’adeguata tutela contrattuale si combina a una difficile accessibilità a diritti base, rendendo difficile un percorso di crescita professionale e di sostentamento dignitoso.

di Franca Moroni Conosco da cinque anni la situazione professionale di molti giovani adulti che lavorano nel settore dell’animazione e della graphic novel. Constato, amaramente, che mettere cultura e tempo per formarsi in questo settore si è rivelata una pessima scelta, in quanto le opportunità di lavoro dignitoso sono minime. L’avvento del Covid e la necessità di introdurre forme di distanziamento sul lavoro portarono all’introduzione dello smart working nel Pubblico e nelle grandi imprese sindacalizzate, ma contribuirono al processo di esternalizzazione del lavoro in quelle attività che non abbisognavano di integrazione dei cicli di produzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I lavoratori nel settore dell’animazione non hanno opportunità dignitose: il mio consiglio è di fare rete

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