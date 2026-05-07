Modena nel Consiglio direttivo nazionale della Rete Città Sane dell’Oms

Modena ha annunciato l’ingresso nel Consiglio direttivo nazionale della Rete italiana Città Sane dell’Organizzazione mondiale della sanità, con la rappresentanza della vicesindaca e assessora alla Sanità, Salute e servizi connessi. La nomina è stata comunicata ufficialmente e segnala la partecipazione della città a livello nazionale nel settore della salute pubblica. La decisione coinvolge un rappresentante del Comune di Modena che farà parte del consiglio di amministrazione della rete.

Modena, nella persona della vicesindaca e assessora a Sanità, Salute e servizi connessi Francesca Maletti, entra ufficialmente nel Consiglio direttivo nazionale della Rete italiana Città Sane dell'Organizzazione mondiale della sanità. La decisione è stata presa nell’ambito del 23esimo meeting.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Pontedera, rinnovato il consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale CarabinieriNei giorni scorsi si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Pontedera, per... Leggi anche: Dalle politiche urbane al benessere: il modello 'Città Sane - Oms' compie 25 anni Contenuti utili per approfondire Modena nel Consiglio direttivo nazionale della Rete italiana Città Sane dell’OMSModena, nella persona della vicesindaca e assessora a Sanità, Salute e servizi connessi Francesca Maletti, entra ufficialmente nel Consiglio direttivo nazionale della Rete italiana Città Sane dell’Org ... sassuolo2000.it Città sane, progetto per gli adolescentiRiconfermata nel comitato direttivo della Rete nazionale Città sane Oms la città del Livenza, durante l'assemblea congressuale che si è tenuta a Bologna giovedì. Un risultato che premia il lavoro ... ilgazzettino.it