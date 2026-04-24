Il gruppo di ricerca dell' Ufficio scolastico regionale protagonista al convegno Fare rete per fare meglio
Si è svolto nel Tecnopolo dell'università di Modena e Reggio Emilia un convegno dedicato all'importanza delle reti educative. Tra i partecipanti, l'Ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo ha presentato il proprio gruppo di ricerca. Sono state discusse strategie e progetti per migliorare la collaborazione tra istituzioni scolastiche e altri attori del settore. L'incontro ha visto la presenza di rappresentanti provenienti da diverse regioni italiane.
Importante convegno nel Tecnopolo dell'università di Modena e Reggio Emilia che ha visto protagonista anche l'Ufficio scolastico regionale Abruzzo. Nei giorni 20,21 e 22 aprile 2026 si è svolta la 4° edizione di ” Fare rete per fare meglio” con diverse tematiche trattate come la didattica nella.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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