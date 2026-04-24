Il gruppo di ricerca dell' Ufficio scolastico regionale protagonista al convegno Fare rete per fare meglio

Si è svolto nel Tecnopolo dell'università di Modena e Reggio Emilia un convegno dedicato all'importanza delle reti educative. Tra i partecipanti, l'Ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo ha presentato il proprio gruppo di ricerca. Sono state discusse strategie e progetti per migliorare la collaborazione tra istituzioni scolastiche e altri attori del settore. L'incontro ha visto la presenza di rappresentanti provenienti da diverse regioni italiane.