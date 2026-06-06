I danni del maltempo 2025 prorogato stato di emergenza

Il Consiglio dei ministri ha approvato la proroga di dodici mesi dello stato di emergenza in alcune zone delle province di Catania e Messina. La decisione segue i danni causati dal maltempo nel 2025. La misura è stata adottata su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare. La proroga riguarda specifiche aree interessate dagli eventi meteorologici estremi. La decisione entrerà in vigore immediatamente.

Il Consiglio dei ministri ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, la proroga di ulteriori dodici mesi dello stato di emergenza in alcune aree delle province di Catania e Messina. In particolare, gli eccezionali eventi meteorologici. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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