maltempo nel catanese e nel messinese prorogato di un anno lo stato di emergenza

Il Consiglio dei ministri ha approvato la proroga di un anno dello stato di emergenza nelle province di Catania e Messina, a causa di eventi meteorologici eccezionali. La decisione, proposta dal ministro per la Protezione civile, riguarda specifiche aree colpite dal maltempo. La durata dell’emergenza si prolunga di dodici mesi rispetto alla precedente scadenza. La misura è stata adottata per far fronte alle conseguenze di condizioni meteorologiche estreme che hanno interessato la regione.

Il Consiglio dei ministri ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, la proroga di ulteriori dodici mesi dello stato di emergenza in alcune aree delle province di Catania e Messina colpite da eccezionali eventi meteorologici. I territori interessati Il provvedimento riguarda i comuni di Acireale, Giarre e Riposto, nella Città metropolitana di Catania, interessati dagli eventi verificatisi tra il 10 e il 14 novembre 2024, e il territorio della Città metropolitana di Messina colpito dalle ondate di maltempo del 16 e 17 gennaio 2025 e del 2 febbraio 2025. Le risorse già stanziate... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Maltempo in Sicilia, danni nel Catanese e nel Messinese: onde alte più di 5 metri

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