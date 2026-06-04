Maltempo prorogato di un anno lo stato di emergenza a Messina

Il Consiglio dei ministri ha approvato la proroga di un anno dello stato di emergenza nelle province di Catania e Messina a causa del maltempo. La decisione è stata presa su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare. La proroga riguarda alcune zone di queste province e si aggiunge a quelle già in vigore. La misura è stata approvata per gestire gli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze del maltempo.

Il Consiglio dei ministri ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, la proroga di ulteriori dodici mesi dello stato di emergenza in alcune aree delle province di Catania e Messina. In particolare, il riferimento è agli eccezionali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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