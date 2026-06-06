I cecchini del weekend di Sarajevo | indagini anche in Toscana

Durante le indagini sui cosiddetti “safari umani” a Sarajevo tra il 1992 e il 1995, è stato scoperto che un livornese è stato iscritto nel registro degli indagati. Le autorità stanno approfondendo le responsabilità di alcuni individui coinvolti in attacchi di cecchini durante il conflitto. Le indagini, iniziate in Bosnia, si sono estese anche in Toscana, dove sono state avviate verifiche su persone sospettate di aver partecipato agli eventi.

Anche un livornese è stato indagato nell’inchiesta sui safari umani a Sarajevo durante la guerra del 1992-1995. Le indagini avrebbero lambito anche alla Toscana ma il caso sarebbe stato archiviato (a breve potrebbero emergere le motivazioni). Questo è quanto sta emergendo dagli sviluppi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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