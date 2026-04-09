Un nuovo sospetto si aggiunge all’inchiesta sui ’cecchini di Sarajevo’ che si concentra su un cacciatore proveniente dal Piemonte. Secondo quanto si è appreso, nel corso delle indagini sono state raccolte testimonianze che coinvolgono anche ex membri della Folgore. La procura ha formalizzato un’ipotesi di reato nei confronti del cacciatore, mentre proseguono le verifiche sulle presunte responsabilità di altri soggetti.

Un nuovo indagato nell’ambito dell’inchiesta sui ’cecchini di Sarajevo’. Si tratta del cacciatore piemontese, residente in provincia di Alessandria, che, intervistato dal Tgr, aveva raccontato di essersi recato più volte in Jugoslavia tra il 1994 e il 1995 per prendere parte alla guerra in Bosnia e di essersi "intruppato" come volontario in una formazione paramilitare serba. "La cosa più terribile erano le persone agonizzanti, gli amputati. Certe notti ho ancora gli incubi", aveva detto. L’uomo, che in passato è stato anche cancelliere in un ufficio giudiziario ligure, nell’intervista confessa che a spingerlo in quell’impresa di morte erano... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I cecchini del weekend a Sarajevo. Indagato un cacciatore piemontese: "C’erano anche ex della Folgore"

Cecchini di Sarajevo, la testimonianza dell'ex 'cacciatore' piemontese: "Andavo nei Balcani perché detestavo i musulmani"L'uomo, originario di Genova e residente nell’Alessandrino ammette: "Io ci sono stato a fare il cecchino, il safari, diciamo.

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I cecchini del weekend a Sarajevo. Indagato un cacciatore piemontese: C’erano anche ex della FolgoreProcede l’inchiesta sui ’safari umani’ nella Jugoslavia in guerra: gli accusati salgono ora quattro. L’amministrazione della capitale della Bosnia ha già annunciato che si costituirà parte civile. msn.com

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Nuovi sviluppi nell’inchiesta della Procura di Milano sui “cecchini del weekend”: quattro indagati per omicidi durante l’assedio di Sarajevo (1992-1995). Convocato un 64enne piemontese x.com

Cosa rappresenta oggi Sarajevo per l’Europa Un ponte, una ferita aperta o un metronomo che scandisce il ritmo del nostro futuro Vi aspettiamo venerdì 10 aprile alle ore 18:00 presso il Circolo Filologico Milanese per la presentazione del nuovo libro di J - facebook.com facebook