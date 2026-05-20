Cecchini del weekend a Sarajevo | dopo Milano indagano anche Bosnia Austria e Svizzera

Da mesi la procura di Milano sta seguendo un’indagine sui cosiddetti “cecchini del weekend”, sospettati di aver pagato per uccidere civili durante l’assedio di Sarajevo tra il 1992 e il 1995. Dopo aver avviato le verifiche in Italia, le indagini si sono estese anche in Bosnia, Austria e Svizzera. Le autorità giudiziarie di vari Paesi stanno collaborando per approfondire il caso e raccogliere elementi a sostegno delle accuse. La vicenda riguarda persone coinvolte in azioni di fuoco mirate contro civili durante il conflitto nei Balcani.

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