Cecchini del weekend a Sarajevo | dopo Milano indagano anche Bosnia Austria e Svizzera
Da mesi la procura di Milano sta seguendo un’indagine sui cosiddetti “cecchini del weekend”, sospettati di aver pagato per uccidere civili durante l’assedio di Sarajevo tra il 1992 e il 1995. Dopo aver avviato le verifiche in Italia, le indagini si sono estese anche in Bosnia, Austria e Svizzera. Le autorità giudiziarie di vari Paesi stanno collaborando per approfondire il caso e raccogliere elementi a sostegno delle accuse. La vicenda riguarda persone coinvolte in azioni di fuoco mirate contro civili durante il conflitto nei Balcani.
Da mesi la procura di Milano indaga sul caso dei cosiddetti “cecchini del weekend”, cioè persone che avrebbero pagato per andare a uccidere civili nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra il ‘92 e il ‘95. Emerge ora che anche altre autorità giudiziarie stanno effettuando accertamenti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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