Il club ha confermato la presenza di Giovanni Tedesco come allenatore e del direttore generale Borras anche in caso di cessione. Queste due figure resteranno in carica indipendentemente dall’esito della trattativa di vendita. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la prossima stagione, senza indicazioni sui tempi o sulle modalità della possibile cessione.

Ci sono di fatto, comunque vada, due conferme per la prossima stagione: quella di Giovanni Tedesco e quella del direttore generale Borras. Sia in caso di passaggio di mano, sia nel caso in cui non dovesse cambiare nulla. I potenziali acquirenti del Perugia hanno dato l’ok per l’allenatore biancorosso e avrebbero dato anche parere positivo per quanto riguarda la posizione del direttore generale. La conferma del dg sarebbe una delle condizioni poste dall’attuale proprietà ai nuovi. Ma a che punto è questa trattativa, quali sono i margini di riuscita? Le parti continuano a sentirsi, ad aggiornarsi ma non sembra ci siano ancora gli estremi per poter dare la trattativa vicina alla chiusura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifo, futuro da decidere. Non solo Tedesco. Anche il dg Borras resta in caso di cessione

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