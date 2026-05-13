Oggi il direttore generale sarà presente presso la sede della squadra a Perugia, dove incontrerà anche i tifosi biancorossi. Questa occasione segue gli incontri di ieri a Milano con un dirigente e un rappresentante della proprietà. La visita di oggi si inserisce in una serie di incontri che il dirigente ha programmato in questi giorni. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui contenuti dell'incontro.

Non solo gli appuntamenti con Giovanni Tedesco e Riccardo Gaucci. Al suo ritorno a Pian di Massiano, previsto oggi (dopo gli incontri di ieri a Milano con Alberto Marino), il dg Borras avrà un incontro anche con la tifoseria biancorossa. I tifosi del Perugia della Nord hanno infatti chiesto al dirigente un incontro per fare il punto della situazione (che si terrà con molta probabilità domani o venerdì). Il dirigente del Perugia, in questi giorni di assenza da Pian di Massiano ha infatti parlato con il presidente Faroni in merito alla pianificazione della prossima stagione in base al budget stabilito dal presidente del Grifo. I tifosi biancorossi chiederanno garanzie sulla solidità del club, sulle possibilità di gestire la stagione senza patemi, anche alla luce di ciò che sta accadendo poco lontano da Perugia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia, anche i tifosi incontrano Borras. Il dg oggi in sede: è tempo di confronti

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Incitamento dei tifosi pre gara Perugia Ternana

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