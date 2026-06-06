Arezzo, 6 giugno 2026 – È stata un successo oltre ogni aspettativa la prima edizione della "Stincata", corsa podistica disputata nel centro di Capolona su un circuito cittadino di circa 6,5 chilometri. Quasi 200 atleti hanno preso parte alla manifestazione, che ha saputo coniugare spettacolo agonistico e grande partecipazione popolare. In campo maschile la vittoria è andata a Michele Pastorini (G.P. Parco Alpi Apuane), autore di una gara sempre nelle posizioni di vertice e capace nel finale di resistere al ritorno di Lorenzo Mori (U.P. Policiano), secondo classificato. Sul terzo gradino del podio è salito Alessandro Fazzi (Filirun Team). Tra le donne dominio di Giulia Sadocchi (U.P. Policiano), che ha imposto fin dalle prime battute un ritmo insostenibile per le avversarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grande successo a Capolona per la 1ª edizione della «Stincata»

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