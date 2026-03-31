Domenica 8 marzo ad Alvignano si è svolta la prima edizione di una manifestazione dedicata alle Vespe. L'evento ha attirato numerosi partecipanti, con molte moto esposte e un buon afflusso di pubblico. La giornata ha visto anche attività collaterali, come esposizioni e intrattenimento, in un’atmosfera di festa e condivisione.

C'era qualcosa di speciale nell'aria, domenica 8 marzo ad Alvignano. Non solo il rombo dei motori, non solo il profumo della primavera che arriva. C'era la consapevolezza, in tutte e tutti, di stare vivendo qualcosa di unico: la prima edizione di "L'8 in Vespa", organizzata dal Vespa Club Alvignano, è stata molto più di un evento. È stata un abbraccio collettivo. Le strade di Alvignano si sono riempite di donne. Donne alla guida, donne sorridenti, donne libere. Accanto a loro, i compagni, gli uomini che hanno accolto l'invito a partecipare nel ruolo di accompagnatori, testimoni silenziosi ma presenti di un messaggio forte e chiaro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - L'8 in Vespa, grande successo per la prima edizione della kermesse

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