Fred Vasseur ricoverato in ospedale alla vigilia del gp di Montecarlo Ferrari | È sotto osservazione

Da sport.quotidiano.net 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fred Vasseur è stato ricoverato in ospedale alla vigilia del Gran Premio di Montecarlo. La Ferrari ha annunciato sui social che il team principal è sotto osservazione. La notizia è stata diffusa poche ore prima della gara, senza ulteriori dettagli sulle condizioni di Vasseur o sulle cause del ricovero. La squadra non ha fornito aggiornamenti aggiuntivi sulla salute del dirigente.

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Monaco, 6 giugno 2026 – Frédéric Vasseur è ricoverato in ospedale. Lo comunica la  Ferrari in un post sui propri canali social. Il team principal del Cavallino oggi non assisterà alle qualifiche del Gran Premio di Monaco sul circuito di Montecarlo, perché “a seguito di alcuni controlli è stato trattenuto in osservazione”. Ferrari non aggiunge altro, anzi precisa che “nessun altro dettaglio verrà fornito” sulle condizioni di salute di Vasseur. “Gli auguriamo un pronto recupero e non vediamo l’ora di vederlo in pista”.  L’ingegnere francese, 58 anni, era pronto a seguire le monoposto di Maranello nel weekend di Monaco, un appuntamento “da sempre unico”, ricordava alla vigilia. “Quest'anno sarà particolarmente interessante con la nuova generazione di vetture, che dovrebbero offrire sensazioni molto differenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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