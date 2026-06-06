Fred Vasseur, team principal della Ferrari, è stato ricoverato in ospedale e si trova sotto osservazione medica. Per questa ragione, non prenderà parte alle qualifiche del Gran Premio di Monaco. La decisione di assenza è stata comunicata dal team. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute di Vasseur. La partecipazione del team alle attività successive resta incerta.

Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, è attualmente sotto osservazione presso una struttura medica e non sarà presente in pista per le qualifiche del Monaco Grand Prix. La Ferrari non ha fornito dettagli sulle condizioni di salute del dirigente francese, che ha 58 anni. “Fred Vasseur non sarà presente oggi al circuito. A seguito di alcuni controlli medici, Fred rimarrà sotto osservazione presso una struttura sanitaria locale”, ha dichiarato la Ferrari. Il team ha aggiunto: “ Non verranno fornite ulteriori informazioni mediche. Auguriamo a Fred una pronta guarigione e speriamo di rivederlo presto in pista”. Vasseur guida il team di Formula 1 della Ferrari dal 2023 e lo scorso anno ha firmato un rinnovo contrattuale pluriennale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Formula 1, Vasseur ricoverato in ospedale: salterà il Gp di Monaco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Fred Vasseur ricoverato in ospedale alla vigilia del gp di Montecarlo, Ferrari: “È sotto osservazione”

Leggi anche: Paura Vasseur, ricoverato in ospedale: il comunicato della Ferrari

Ferrari, Vasseur ricoverato in ospedale: È sotto osservazione, oggi non sarà in pistaFred Vasseur, Team Principal della Ferrari, sarà assente quest'oggi in occasione delle prove libere e delle qualifiche di Formula 1 che andranno in scena a Montecarlo. Lo ha reso noto il Cavallino tra ... msn.com

Ferrari, Frederic Vasseur ricoverato in ospedale a Monaco per accertamentiIl team principal della scuderia di Maranello si è sottoposto ad alcuni accertamenti medici e resterà sotto osservazione ... sportal.it